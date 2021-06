La situación del sector gastronómico es crítica en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, ante la imposibilidad de atender en los locales después de las 19 horas, lo que genera poca recaudación y la imposibilidad de hacer frente a los costos fijos, como alquiler, sueldos, e impuestos, entre otros.

"Hay que pagar sueldos, alquiler y el delivery no lo cubre", relató Marcelo Gómez a Adnsur a la espera de poder volver a atender aunque sea hasta las 00 horas. En tanto, desde el municipio de Comodoro Rivadavia reconocieron que esta posibilidad por el momento no sería viable. "Hay una extensión del decreto en donde plantea la restricción horaria hasta las 19 horas y con esa restricción sería mentiroso decir que pueden abrir hasta las 12 de la noche, porque la gente no puede circular", dijo el secretario de coordinación Gustavo Fita a este medio.

Pese a ello, la situación sigue siendo más que preocupante para el sector que día a día logra sobrevivir y así lo hizo saber el dueño de un restó de Rada Tilly que en forma de protesta contra la restricción que impide que puedan abrir sus puertas de noche, instaló las mesas y sillas en el medio de la calle.

Mauricio Ulloa , dueño de “Nuevo Roma” de Rada Tilly, relató que si bien comprende la difícil situación por la pandemia por coronavirus: "nos están matando a los gastronómicos porque hasta las 19 horas no se labura".

"Ayer vendimos 900 pesos en todo el día, una pizza. Esa es la realidad que tenemos desde que arrancó todo esto de las nuevas restricciones", señaló.

Finalmente, aseguró - a FM La Petrolera - que “la gastronomía no funciona así" porque la gente tradicionalmente sale a comer de noche. "Nuestro reclamo es que nos dejen trabajar como al año pasado cuando estábamos en el peor momento, hasta las 10 de la noche, con reservas, si no tenés reservas no podes salir”.