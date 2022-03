Comodoro Rivadavia desde 2020 ya no tiene más elecciones de la reina para el aniversario de la ciudad. La decisión la tomó el Concejo Deliberante y el Municipio en adhesión a la Ley N°26485 contra la violencia de la mujer. También se sumarían Puerto Madryn, Gaimán y Esquel a la decisión de eliminar las candidaturas y elecciones a "Reina".

Sin embargo, aún hay localidades en Chubut que siguen llevando adelante este tipo de certámenes en los que se debe cumplir una serie de requisitos. Y fue justamente en una de estas convocatorias que surgió una nueva polémica.

El caso se dio en la elección de la “Reina de la Fiesta del Chivito”, en la localidad de El Escorial, el fin de semana pasado. Nayla Risso, joven de Blancuntre, fue coronada como la flamante soberana. El detalle que causó polémica fue que la “reina” durante la coronación decidió usar pantalón y no un vestido de una gala, como solía suceder.

El coordinador provincial de Reinas, Miguel Leónidas Albanese Cepeda, calificó de “un horror” que no haya lucido vestido de gala en la coronación: “Pantalones en una coronación provincial”, comentó sobre las fotos de la joven donde se la ve recibiendo la distinción y acompañó el texto con emojis de asombro y espanto, según publica Jornada.

Pero no todo quedó allí. El funcionario, que depende de la Secretaría de Cultura de Chubut, además, contestó con aplausos y brindando su apoyo a otros comentarios que consideraban “un horror” que la joven elegida no haya lucido vestido de gala.

"ES NEFASTO"

Y la polémica siguió pero ya entre funcionarios, es que el director de Diversidad de Chubut, Richard Alvarenga, criticó los cuestionamientos de Albanese Cepeda. “Es nefasto que un varón salga a decir cómo tiene que estar vestida una mujer”, según publica Página 12.

Y fue por más, Alvarenga criticó este tipo de concursos al sostener que “se pone en pugna la ropa y el peso que tiene una mujer. Lo mismo con la edad, o no tener hijos. Durante su reinado por ejemplo no pueden quedar embarazadas las mujeres”.

“En el país hay más de 200 fiestas populares, y en 74 ya no se eligen reinas. Hay provincias como Neuquén que lo han regulado. No es en contra de las fiestas populares, sino contra los estereotipos y la violencia simbólica. Todo esto se ha ido aceptando y normalizando. Ocurre con el racismo y el sexismo. Se interiorizan tanto algunas personas, que no se dan cuenta de que son víctimas de esto”, agregó el funcionario.

“En Chubut Comodoro, Gaiman, Madryn, Esquel ya no se eligen más reinas”, recordó el funcionario de Diversidad.

“Algo que se da en estos concursos es que muchas veces las reinas rechazan que se termine con estos concursos. Nosotros tratamos de hacer capacitaciones y trabajar en la sensibilización, porque imponerlo también se transforma en un conflicto”, concluyó.