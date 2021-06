Un paciente con Covid se escapó del hospital con la máscara de oxígeno puesta

Un hombre de 69 años, internado con coronavirus en el hospital Municipal “San Luis” de Bragado, se escapó la institución antes de recibir el alta médica, con la máscara de oxígeno puesta y un bolso negro donde tenía sus pertenencias.

Tras detectar la ausencia del paciente en la sala de aislamiento donde estaba internado, las autoridades del hospital dieron aviso al 911. En cuestión de minutos, el hombre fue localizado por la Policía.

“Acá nos conocemos todos. Lo encontraron rápidamente porque estaba caminando a un par de cuadras del hospital”, explicaron las autoridades.

Una persona que presenció el momento, relató a este medio el diálogo que entabló el oficial de la Bonaerense con el hombre. “¿Por qué se fue del hospital?”, quiso saber el efectivo. “Porque estoy cansado de que me mientan. Hace tres días que me dicen que me van a dar el alta y no me la dan”, le contestó el hombre que, para ese momento, decidió sentarse en la puerta de un domicilio.

Asimismo, llegó hasta el lugar una ambulancia del SAME que trasladó al paciente nuevamente al hospital, bajo los protocolos sanitarios correspondientes.

De acuerdo a la información oficial el Municipio está, desde el 31 de mayo, en Fase 2. Es decir, con circulación restringida entre las 20 PM y las 6 AM y sin clases presenciales. Según el último parte epidemiológico publicado, se registraron 37 casos y 2 muertes. Los decesos corresponden a un paciente de 25 años que se hallaba en UTI y una paciente de 30 años, puérpera, que se hallaba en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de 9 de Julio. Desde el inicio de la pandemia, la ciudad registra 147 fallecidos.

“Estamos pasando un aumento de casos, estrés en el sistema sanitario y dificultades en el ritmo de la vacunación. Por eso, hemos tomado la decisión de instrumentar un ‘Detectar Bragado’ y, desde hace meses, salimos por todos los barrios, hacemos hasta 70 testeos diarios, lo que nos permite ir aislando mientras esperamos que nos aumenten la cantidad de vacunas”, dijo Vicente Gatica, al intendente de Bragado, en un reportaje que se publicó en Grupo La Verdad.