Un nene se electrocutó al tocar el cerco electrificado de un vecino

Un gran susto sugfrió un nene junto a su tía, quienes paseaban por el barrio El Faro, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La señora denunció que un vecino tiene el cerco de su casa electrificado.

El hecho ocurrió el domingo de Día de la Madre, cuando en familia se habían reunido a festejar la fecha especial.

"Quería alertar que un vecino del barrio el faro tiene electrificado su cerco", denunció a través de las redes sociales en una publicación en la que, además, comparte la dirección del lugar.

"Fuimos con mi sobrinito a caminar y apoyo sus manos para ver sus ovejas y le pegó una descarga eléctrica, se asustó mucho y alcanzó a soltarse pero su pie quedó rojo", manifestó.

En relación al descargo que hizo en redes, explicó "no soy de hacer denuncias pero me parece muy inconsciente, ni un cartel había alertando y no sé si tiene derecho hacerlo. Les dejo la foto de la diré y del terreno así no le pasa a otro", sentenció.