CÓRDOBA - Santino tiene 6 años y el sábado pasado sufrió un accidente doméstico que le costó su bracito derecho. El pequeño jugaba cerca del secarropas en funcionamiento, cuando se resbaló e intentó sostenerse del aparato, que le enganchó el brazo.

"Había agua y me resbalé y me caí ahí arriba, eso giraba y giraba y yo quería sacar mi manito. Cuando saqué la saqué, me golpeé con la mesa", le había dicho Santino a su mamá, según ella relata.

El nene fue llevado al Hospital Infantil, donde a pesar de los intentos de los médicos no pudieron salvarle su brazo y debieron amputarle el brazo derecho.

Santino se encuentra internado en sala común y espera recibir el alta médica en los próximos días. Su familia ahora inició una campaña para poder comprarle una prótesis.