Silvana se emocionó cuando su hijo de 12 años le dijo: "mamá yo quiero ayudarte, quiero que salgas adelante", y así fue que le preguntó si podía vender tortas fritas para ayudar a su familia. Un gesto que le llenó el alma a sus padres y que decidieron dar a conocer la historia a través de las redes sociales.

Alan tiene 12 años, es de Caleta Olivia y vive junto a sus padres y una hermana. Su familia tiene un micro emprendimiento de carpintería, pero ante el poco trabajo, la situación económica no es la mejor de la familia. Y al ver esta situación decidió sumar su granito y ayudar.

Félix alimenta a más de 100 gatos y 6 perros de Comodoro pero está enfermo y piden ayuda

"La verdad es que estoy muy orgullosa de él. Con tan poca edad me sorprendió, me sorprende que tenga ese gesto con nosotros, me emociona muchísimo”, dijo su mamá Silvana, en diálogo con El Calentense.

Y explicó que "no hay mucho trabajo, y es por eso que mi hijo me dijo que quería ayudar", Por eso, decidieron ayudarlo en su iniciativa. "El las hace, las amasa, le pone todo el cariño que pueden imaginar. Hace de todo, le encanta aprender y salir adelante por él mismo", destacó su mamá.

Los interesados en comprar pueden comunicarse al 297- 4323496.