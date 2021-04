INDIA - Las cámaras de seguridad de una estación de trenes de la ciudad India de Vangani, en el estado de Maharashtra, captaron el preciso momento en el que un trabajador ferroviario logró rescatar a un niño de las vías segundos antes de que el tren lo atropellara.

Este milagroso hecho tuvo lugar el 17 de abril pasado por la tarde. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por el ministro de Ferrocarriles Piyush Goyal, que elogió el “acto excepcionalmente valiente” de Mayur Shelke que arriesgó su propia vida para salvar al niño. En este sentido, y según informó el medio local NDTV, el hombre es considerado un héroe en el país.

En el clip se puede ver cómo el menor pierde el equilibrio en el borde de una plataforma desierta y cae a las vías. En ese momento, Mayur, el guardabarreras del ferrocarril, va corriendo hacia él desesperado. Tras alcanzarlo, logró sacarlo, subirlo nuevamente al andén y salir él mismo de la vía. Inmediatamente, otras personas se acercaron a asistirlos a ambos.

“Todos estamos muy orgullosos de Mayur Shelke, ferroviario de la estación de tren Vangani en Mumbai, que ha hecho un acto excepcionalmente valiente. Arriesgó su propia vida y salvó la vida de un niño”, escribió Goyal mientras compartía el video en Twitter. “Su acto no se puede comparar con ningún premio o dinero, pero será recompensado por cumplir con su responsabilidad y motivar a la humanidad con su trabajo”, agregó.

En declaraciones con el periódico ANI, el héroe de esta historia dijo que el niño estaba acompañado en la plataforma por una mujer con discapacidad visual. “Ella no pudo hacer nada. Corrí hacia el niño, pero también pensé que yo podría estar en peligro. Aún así, no desistí y pensé que debería salvarlo”, afirmó. “La mujer estaba muy emocionada y me agradeció mucho. Recibí muchos mensajes”, concluyó.