La Municipalidad de ciudad Perico, en la provincia de Jujuy, pondrá en práctica en su página online, la exigencia de que el solicitante no posea deudas en cuotas alimentarias para el otorgamiento de su licencia de conducir.

Además anunció que más municipios adhieren el convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM), con el objetivo de trabajar en conjunto políticas que garanticen protección de los que menos tienen, en este caso, los menores o discapacitados.

El doctor Suarez, afirmó que el gobernador Gerardo Morales, como el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, buscan proteger los Derechos del Niño a través de garantizarles el correcto cumplimiento del pago de la cuota alimentaria por parte de sus adultos responsables y felicitamos al municipio de Perico de asegurarse que la Ley N° 5273 se haga efectiva.

Luego indicó que el RENDAM, implica que las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales adheridos a la Ley N° 5273, no pueden otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Registro.

En este marco, resaltó que en Jujuy, como en otras provincias, aquella persona que sea deudora de cuota alimentaria, no se le otorga habilitaciones y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de servicios. No se le otorga ni renueva la licencia de conducir. No puede participar en licitaciones, ni obtener adjudicación o cesión de viviendas sociales, salvo si regulariza si situación, podrán contar con todas esas habilitaciones.