Un hecho repudiable se vivió este lunes en Formosa, luego de que un ministro de la provincia gobernada por Gildo Insfrán atropellara con su auto a un comerciante que se manifestaba por las restricciones en el territorio.

En base a lo publicado por los diferentes medios nacionales se trataría de Anibal Gómez, ministro de la Comunidad de Formosa, quien se retiraba de Casa de Gobierno cuando fue increpado por un grupo de trabajadores que se congregaron en el lugar para protestar por las medidas restrictivas que rigen en la provincia.

Cerca del mediodía el Comité de COVID-19 se había reunido en la sede de gobierno local para analizar la situación epidemiológica, y enterados de la noticia un grupo de comerciantes se autoconvocó en las puertas del edificio.

Según relató el diario El Comercial, al momento de la salida de Gómez Pablo Siddig, referente de Comerciantes Unidos Formoseños, le gritó que bajara "para conversar con la gente". Ante el reclamo el ministro no solo no respondió, sino que aceleró para salir del lugar en contramano, en dirección hacia donde estaba Siddig.

“Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”, aseguró el hombre tras el hecho en el que sufrió heridas leves en su pierna derecha.