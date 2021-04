PUERTO DESEADO (ADNSUR) - Martín Rodríguez es un conocido médico de la ciudad de Puerto Desead y tomó la decisión de internarse en el hospital junto a su padre de 79 años para ayudarlo a superar el coronavirus.

“Pobrecito el viejo, lo cuidé tanto y le agarró covid. Está complicado de salud; yo lo conozco mucho, así que pedí autorización para internarme con él si había lugar”, afirmó.

Y explicó que “Yo no tuve covid y no sé si me contagié porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos 10 días internados ya y aún faltan, así que imaginate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso. Es una enfermedad que aísla y te quita el contacto afectivo, por eso decidí que lo mejor era internarme con él para ayudarlo; no quiero que decaiga”, dijo.

Asimismo, Rodríguez indicó que si bien su padre está muy bien cuidado en el hospital y cumplirá 80 años el1 9 de abril, y al respecto afirmó que está seguro que la pasará en la casa junto a toda la familia. “Elegí atravesar esto con él y ponerle fe y esfuerzo para irnos juntos”, manifestó a Diario Crónica.

Y por último, sostuvo que su padre “tiene días buenos y días malos, pero se comunica bien, y le hace frente al virus, solo se queja un poco del cansancio y la falta de aire”.