"Queridos Amigos y Amigas de Halloween Disco, queremos informales, respondiendo a las innumerables consultas y muestras de cariño que recibimos por privado, que por el momento permaneceremos cerrados", informaron en las últimas horas desde el histórico local bailable ubicado en San Martín Nº129, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El local -que permanece cerrado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus desde 2020-, dio a conocer la noticia ante las consultas reiteradas de sus habituales clientes a partir de la flexibilización de la apertura de eventos públicos.

No obstante, desde el local decidieron no abrir por el momento. "Creemos que a pesar de las habilitaciones, no están dadas las condiciones aún. Esperamos que pronto volvamos a encontrarnos y sepan que serán los primero en saberlo. Un gracias enorme a todos", indicaron.

En contacto con ADNSUR, los propietarios indicaron que "se tomó esa determinación porque trabajamos con gente grande, que serían de riesgo y pensamos que está bueno que nos cuidemos un tiempito más", dijeron tras contar que además "todos somos mayores, dueños y equipo de trabajo".

Y plantearon que el objetivo es aguardar un tiempo más para cuidar al personal y a los clientes dado que el rango que solía asistir son personas mayores de 25 años en adelante. En cambio, “si trabajas con gente joven, no tenés tanto riesgo”, reconocieron.