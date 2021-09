Una resolución judicial causó polémica en los Estados Unidos, luego de que un juez decidiera quitarle la tenencia de su hijo a una mujer que no se había vacunado.

La decisión fue tomada por el magistrado James Shapiro, en relación a Rebecca Firlit, de 39 años.

"Se suponía que sólo se trataba de los gastos y la manutención", cuestionó la mujer respecto a la audiencia donde se dictó la medida, la cual se llevó a cabo vía Zoom.

"Una de las primeras cosas que me preguntó cuando entré en la llamada de Zoom fue si estaba vacunada o no, lo que me desconcertó porque le pregunté qué tenía que ver con la audiencia. Me indicó: ‘yo soy el juez, y yo tomo las decisiones de su caso’”, agregó respecto a cómo ocurrieron los hechos.

Según explicó Firlit, la razón por la que no se vacunó es que tuvo "reacciones adversas a las vacunas en el pasado y mi médico me aconsejó que no me vacunara".

Adicionalmente, aseguró que su hijo se vio afectado emocionalmente luego de que le prohibieran las visitas, afirmando que el juez estaba "dividiendo a las familias".

A raíz de la difusión de la noticia, el magistrado decidió revocar la sentencia.