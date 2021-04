RAWSON (ADNSUR) - La Sociedad de Mastozoología Marina (Society for Marine Mammalogy) distinguió a Enrique Crespo, investigador superior del CONICET en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR), del CCT CONICET-CENPAT, otorgándole la categoría de “Fellow”. Esta asociación internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro, fundada en 1981, tiene como finalidad promover la investigación, difusión y conservación de los mamíferos marinos. Es la mayor asociación de investigadores de mamíferos marinos a nivel mundial y el mismo Crespo es uno de sus históricos miembros.

Esta es la primera vez que la Sociedad de Mamíferos Marinos entrega esta distinción y la designación de los miembros se basa en “haber realizado un servicio o una contribución notable al avance y la difusión del conocimiento de mamíferos marinos, su ciencia o haber fomentado su aplicación práctica a la conservación de los mamíferos marinos”. Los galardonados han sido nominados y seleccionados por sus pares y su rasgo en común es la excelencia con la que se han desempeñado.

“Estoy profundamente agradecido a la Society for Marine Mammalogy por este reconocimiento, en especial a los Dres. Robert L. Brownell Jr., Randall Reeves y Fernando Trujillo por haberme nominado. Cuando la SMM se fundó en 1984 yo era Becario de Perfeccionamiento del CONICET. El contacto con quienes me nominaron y otros investigadores de gran relevancia, me permitió aprender y también trabajar en otros lugares y con otras especies de mamíferos marinos así como adquirir mucha experiencia en el terreno profesional”, declaró Crespo.

Entre las acciones llevadas adelante por el Dr. Crespo a lo largo de su extensa trayectoria los jurados han destacado su trabajo en comités científicos para distintas organizaciones entre las que se encuentran la UICN, como especialista en cetáceos desde 1987 y como coordinador del grupo de cetáceos para Latinoamérica y su participación el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional entre otras.

También destacaron su prolífica producción científica, enfatizando el amplio alcance que sus trabajos tiene en grupos taxonómicos diversos como los pequeños cetáceos, las grandes ballenas y los pinnípedos, siempre aportando una visión holística y abarcativa con un enfoque ecosistémico transdisciplinario.

Sus investigaciones abarcan tanto la dinámica poblacional, como el comportamiento, los hábitos alimentarios, la genética, la sistemática y el manejo de las interacciones entre las actividades humanas como la pesca y el turismo con estas especies.

Asimismo, hicieron hincapié en la labor que ha realizado en la formación de recursos humanos en toda Latinoamérica, consolidando uno de los grupos de investigación más reconocidos en la temática a nivel mundial, el Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del CESIMAR-CONICET.

“Creo que mi legado en el transcurso de cuatro décadas de trabajo en Patagonia, es haber convertido al LAMAMA en un laboratorio de referencia internacional. Desde el laboratorio se aporta información sobre el estado de las poblaciones de mamíferos marinos del Mar Argentino, especies que trascienden desde el punto de vista ecológico, social y económico. Ellas son centinelas del ecosistema entero. Su conservación debe ser vista y considerada desde sus interacciones con actividades económicas como la pesca y el turismo a pequeña y gran escala”, cerró el investigador.

Los jurados consideraron que uno de los logros más importantes es el haber asegurado de manera constante a lo largo del tiempo el trasvase intergeneracional, asegurando el desarrollo de sucesivas generaciones de investigadores y managers mediante la colaboración y la dirección de numerosos estudiantes.