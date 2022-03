La guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo el tema central en las portadas de los periódicos de todo el mundo, y más allá de los importantes pero lentos avances de las tropas de Vladimir Putin sobre su país vecino, un informe de agentes de inteligencia del gigante europeo asegura que la invasión será "un fracaso total".

El mismo fue publicado por el prestigioso medio británico The Times, a partir de declaraciones brindadas por un denunciante anónimo que se desempeña dentro del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.

"Los espías del infame aparato de seguridad de Rusia no sabían nada sobre el plan del presidente Vladimir Putin para invadir Ucrania", afirmó el espía en su testimonio recogido por el medio, en lo que calificó como "una guerra que será un “fracaso total” que solo podría compararse con el colapso de la Alemania nazi”.

Según el documento, las más altas autoridades del país gobernado por Putin culpaban a la FSB del fracaso de la operación, pero se remarca que el Servicio no había sido advertido sobre los planes de guerra y que por eso no estaban preparados para hacer frente a los efectos de las sancioens impuestas por el mundo.

“No sé a quién se le ocurrió la ‘Blitzkrieg ucraniana (...) ‘Desnazificación’ y ‘desmilitarización’ no son categorías analíticas, porque no tienen parámetros claramente definidos por los que se pueda determinar el nivel de cumplimiento o no de la tarea”, remarca el agente en el informe.

Y agrega que “es simplemente imposible” que Rusia “complete la tarea ahora”. “Rusia no tiene salida. No hay opciones para una posible victoria, sólo la derrota”, añadió.

Adicionalmente, el espía asegura que incluso si el presidente Volodymyr Zelensky fuera asesinado Rusia tendría dificultades para ocupar Ucrania.

“Incluso con una resistencia mínima de los ucranianos necesitaríamos más de 500.000 personas, sin incluir a los trabajadores de suministro y logística. Y ahora incluso los que eran leales a nosotros están en contra [de la invasión]. Porque fue planeada desde arriba, porque nos dijeron que no habría esa opción, a menos que nos atacaran”, concluye.