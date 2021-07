Noemí Logiurato, la directora del Hospital San Juan de Dios de La Plata confirmó este lunes que el nosocomio lleva más de 48 horas sin recibir pacientes con coronavirus.

"Me di cuenta antes de ayer que llevábamos 24 hs sin internar pacientes Covid o con sospechas de Covid y que quienes ingresaron con síntomas arrojaron un PCR negativo. Me pareció una excelente caricia a los y las trabajadoras de salud. Es una noticia que nos da esperanza. Estamos en más de 48 horas de no tener nuevos internados de Covid, y esto se debe a la gran campaña de vacunación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y en todo el país", detalló la médica en diálogo con el Destape Radio.

"De haber estado entre 60 y 70 pacientes con Covid a tener 8 aún internados, realmente nos da esperanza", enfatizó Logiurato.

Asimismo, la directora del hospital manifestó: "Lo estamos viviendo con alegría. Además el Gobernador nos otorgó las licencias a partir de ver que los casos de coronavirus se iban reduciendo, así que estamos pudiendo dar licencias".

Por otro lado, señaló que en el peor momento de crisis sanitaria por Covid, "en terapia llegamos a tener un 96% de ocupación", y remarcó que "el año pasado cuando llegó la pandemia, los hospitales no estaban en las mejores condiciones, pero gracias al trabajo en equipo de la Gobernación se ampliaron las terapias, vinieron camas, respiradores, esto nos permitió no colapsar".

"Nunca desbordamos pero sí trabajamos a full, con guardia a pleno y terapia al 96%", repasó la médica y concluyó que "el trabajo en equipo fue lo más importante, y la humanización de la medicina", concluyó.

Con información de Infonews