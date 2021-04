ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Una insólita demanda fue recibida en las últimas horas por la Corte Federal de Manhattan, en Estados Unidos, luego de que un hombre solicitara eliminar la figura de incesto para poder casarse con su hijo.

El padre, quien no fue identificado por su pedido de permanecer en el anonimato, admitió que su reclamo es "una acción que un gran segmento de la sociedad considera moral, social y biológicamente repugnante", en diálogo con The New York Times.

"A través del vínculo duradero del matrimonio, dos personas, independientemente de la relación que pudieran tener entre sí, pueden encontrar un mayor nivel de expresión, intimidad y espiritualidad", argumentó en su demanda según relató al periódico.

Y sumó: "Los cónyuges propuestos son adultos. Los cónyuges propuestos son el padre biológico y el hijo. Los cónyuges propuestos no pueden procrear juntos".

Según la ley de Nueva York, el incesto es considerado un delito grave de tercer grado, punible con hasta cuatro años de prisión.

Además, los matrimonios incestuosos se consideran nulos, mientras que las licencias de matrimonio en los cinco condados requieren que los cónyuges potenciales enumeren a sus padres biológicos y den fe de que "no hay impedimentos legales para el matrimonio"