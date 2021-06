Un hombre que reside en Córdoba, quien prefirió preservar su identidad, contó que se luego de vacunarse con la primera dosis de Astrazeneca, se le achicó el pene.

El hombre llamó a una radio Suquía, de la provincia de Córdoba, y aseguró que luego de vacunarse contra el coronavirus "se le achicó el pene" y un médico explicó que puede llegar a suceder en esos casos. "Dejo en claro que no tengo nada contra la vacuna pero si estoy con este problema”, afirmó.

Y manifestó que tras vacunarse "En la noche me dio fiebre. Posterior a la vacunación me indicaron que podría ocurrir por lo que tomé un paracetamol. Ya en la madrugada del domingo noté que mi miembro ya no tenía el tamaño real y había reducido mi apetito sexual. Hasta la fecha sigo con la misma situación”.

Ante esta situación, la radio consultó al doctor Manuel López Seoane, cirujano especialista en urología, quien explicó que “No nos ha llegado en estos meses este tipo de síntomas. He escuchado casos de algunas trombosis que provocan erecciones prolongada e involuntarias".

Y agregó, según publica Minutouno, que "Una trombosis que disminuyó el retorno venoso, y hace que el pene se llene de sangre, haya un retorno del mismo. Hay varios casos descriptos de ese tipo con respecto a las vacunas”.

En cuanto al cordobés que llamó a la radio, el médico indicó que podría tratarse de un déficit de llegada de sangre por lo que disminuye el tamaño y no tiene respuesta ante un estímulo. “El paciente debe comunicarlo por el riesgo de una mala circulación periférica sobre los miembro inferiores”, apuntó López Seona en diálogo con el programa La Súper Mañana.