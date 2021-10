Un hilo de twitter alborotó a los usuarios: “Describí a tu ex con frases de Los Simpson”

El usuario de Twitter conocido como "@HomeroLoDijo" pidió a sus seguidores en la red social que "describan a sus ex en una frase simpsoniana”.

Sin darse cuenta, su solicitud se volvió viral y en pocos minutos, usuarios de todas partes del mundo se acercaron a su tuit para llenarlo de memorables escenas de la famosa familia amarilla.

Mientras que muchos se lo tomaron con humor, otros tantos aprovecharon para abrir su corazón y dejar al descubierto los recuerdos de una relación fallida. Siempre relacionados con la serie animada estrenada en 1989 y creada por Matt Groening, los usuarios recordaron sus exnoviazgos mientras jugaron a buscar qué escena aplicó mejor a la situación que vivieron.

La más usada fue aquella que remonta al capítulo donde el abuelo de la familia viaja a Branson, Misuri, para conquistar a una mujer. La melodía “suripanta, suripanta, suripanta” se hizo presente en Twitter casi de manera instantánea.

Otro de los más elogiados por los usuarios tuvo como protagonista a Milhouse, el amigo de Bart Simpson, en aquel capítulo donde queda a cargo de la seguridad nocturna de una fábrica abandonada que se derrumba en plena noche. “¡Yo lo vi todo! Primero se empezó a caer... y luego se cayó”, expresa el personaje, haciendo un paralelismo con una relación que terminó de un día para el otro y sin explicación alguna.

Los mensajes no dejaron de aparecer y mientras pasaba el tiempo, los usuarios llegaban con más y más frases de la serie. “Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás, mi amor es el mar” y “no quiero matarte pero si me obligas”, fueron las excusas propuestas por Homero para que Lisa abandone su relación con Rafa y recordadas al momento de armar memes.

La separación de los padres de Milhouse y el dibujo de “la dignidad” fue otro gran protagonista de la jornada; así como la recordada frase de “esto se va a poner feo”.

“Desvergonzada intergaláctica”, “Así que, vuelve arrastrándose ¿eh?” y “¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere”, también fueron de la partida. No obstante, el favorito de los usuarios -y el más repetido- se remontó a un capítulo que poco tiene que ver con las relaciones de pareja pero que dejó una frase muy acertada para este tipo de situaciones: “Mi vieja mula ya no es lo que era”.