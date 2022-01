Un grupo de personas se manifestó en contra del Pase Sanitario en Comodoro: "Las vacunas no protegen y no son seguras"

A través de la Decisión Administrativa 2021-1198, el Gobierno Nacional dispuso que a partir del 1° de enero de este año, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra el COVID-19 para asistir a determinadas actividades como.

Locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados;

Salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados;

Viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares;

Eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

El esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.

En este marco, este sábado cerca de las 17 horas, un grupo de personas se manifestó en la Plaza San Martín en contra de esta medida.

"Es una supuesta vacuna, porque en realidad es un experimento para inyectar a la gente en contra de su voluntad. Es una forma arbitraria de vacunar sin medir las consecuencias", señaló una vecina de la ciudad; y agregó: "Yo pido que se respete la decision de cada uno. Yo soy profesional de salud, jubilada y no estoy vacunada".

Otra vecina indicó que "es injusto lo que está pasando. No tiene sentido de que sea 'obligatorio' de que me empujen a vacunarme. Las vacunas no protegen, no son seguras y no evitan contagios. Yo no me vacuné. Hay que tener paciencia para conocer los resultados de la vacuna porque lo que están haciendo es ilegal".

La manifestación fue cubierta esta tarde por la periodista independiente Cynthia Francisco, quien transmitió en vivo las declaraciones.

Por otra parte, un vecino consideró que "es absurdo y ridículo" que pidan el Pase Sanitario para asistir al partido de Newbery mañana domingo. "Vamos a ver si el pueblo reacciona y empezamos a luchar contra estos avasallamientos de nuestros derechos".

"Ahora nos vamos a reunir para determinar que otras cosas podemos ir haciendo y hacerles notar a las autoridades que no estamos de acuerdo con este pase", aseguró.