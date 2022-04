Un famoso confesó que se llevó los saleros de Mirta Legrand y los vendió por internet

A través de una nota propia en TN Noticias, el periodista Daniel Malnatti confesó haberse "llevado" dos saleros de su visita a la mesa de Mirtha Legrand. Según explicó, los mismos estuvieron en su cocina por mucho tiempo.

"De vez en cuando los levantaba para pasar un trapo por abajo y enseguida los volvía a posar más o menos en el mismo lugar. Un día estaba tirando especias y cosas vencidas en frascos viejos y ahí estaban los saleros", comentó en su crónica.

Entre los detalles, comentó: "Me puse alerta, porque cuando tiro cosas, realmente tiro cosas. Y muchas veces me deshago de objetos y después me arrepiento o a la semana los necesito".

Entre los cuales, indicó que una vez tiró un Martín Fierro: "Esa pasión por la limpieza, hizo que la gente de APTRA nunca más me invitara a la cena. Es lógico, no los culpo. Ojalá no me pase lo mismo con la mesa de Mirtha", agregó.

Una tarde, vio los saleros y se dijo a sí mismo "tengo que hacer algo con ellos". "Soy hipertenso y no los necesitaba, pero mantuve la mente fría y en ese temperamento decidí su destino".

"Los bajé de la alacena, les saqué fotos y los ofrecí en Mercado Libre a todo aquel que pudiera pagar 18.821 pesos por cada uno. Los vendí en un par de meses", sostuvo Malnatti.

Con esos 37.642 pesos, aseguró que "en homenaje a Federico Peralta Ramos quien en 1991 gastó tres mil dólares de la beca Guggenheim en una cena en el Alvear, invité a comer a todos mis amigos del grupo de WhatsApp de la secundaria".

"Fue todo más módico pero no por ello menos sentido. Comimos pastas en la trattoria de mi amigo Adrián Francolini en la calle Gorriti, quien además nos hizo precio. La pasamos realmente bien", sentenció.