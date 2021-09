A poco más de un año y medio del inicio de la pandemia, la pesadilla parece estar acercándose a su fin en la Argentina, al menos en las estadísticas: uno de cada diez partidos del país no registran casos de coronavirus desde hace más de dos semanas.

Las estadísticas surgen de un relevamiento realizado por el diario La Nación en base a la información provista por el Ministerio de Salud Nacional, la cual marca que el territorio nacional lleva casi cuatro meses en una baja constante de casos.

En base al análisis, son 52 las zonas pertenecientes a 17 provincias que no registran positivos de Covid-19 desde el 10 de septiembre, si se tiene en cuenta el día en que las personas comenzaron a registrar síntomas.

Cabe destacar que según la normativa vigente, para considerar que una localidad no tiene circulación de SARS-CoV-2 debían pasar, al menos, 14 días desde el último contagio identificado.

“Que haya zonas que llevan más de 14 días y hasta dos meses sin nuevos casos habla de que el virus está circulando con baja intensidad. A medida que pasa el tiempo, si no aparecen nuevos casos, significa que el virus no se está transmitiendo. Pero 14 días, para decir que no circula, me parece que es poco”, destacó el infectólogo Eduardo López en diálogo con el medio.

Según él, también asesor del Ministerio de Salud, "eso ocurre en algunas zonas donde parece que está todo tranquilo y comienzan a aparecer casos a los 28 o 30 días. Por eso es muy difícil hablar de no circulación del virus en un contexto de pandemia. Sí se puede decir que disminuyó muchísimo la contagiosidad”.

Un dato no menor es que la zona con más tiempo sin casos activos de Covid-19 se encuentra en Chubut, y es el partido de Mártires, donde el último de los 64 contagios registrados en el lugar inició sus síntomas el 8 de julio.