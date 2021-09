Un comodorense visitó la tumba de Ricardo Fort y su hija Marta descargó su enojo en las redes

Osky Vlk es un cantante, compositor y tiktoker nacido en Comodoro Rivadavia, actualmente estudia y trabaja en Buenos Aires, donde realiza sus producciones musicales y graba sus reflexiones, las cuales son subidas a sus canales de YouTube, Soundcloud y Spotify.

Está activo constantemente en sus redes sociales, especialmente en Instagram (donde cuenta con 36.9k de seguidores) y TikTok (suma más de 247 mil "followers"). Es allí donde días atrás,

Osky publicó un video de una visita a la tumba de Ricardo Fort, el cual tuvo difusión y se viralizó en las redes, obteniendo una negativa reacción de las personas que lo vieron. Allí criticaba el estado del césped de la parcela donde descansan los restos del "Comandante" junto a los de su madre Marta Fort Campa, quien falleció en el mes de julio del 2021 a los 86 años.

Por este motivo, la hija de Ricardo, Marta Fort, salió a aclarar los tantos en sus historias de Instagram donde pidió "sensibilidad y respeto" para su familia. "Quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él", explicó.

"Evidentemente la naturaleza se está tomando su tiempo para que ese espacio vuelva a su estado. De todas maneras, nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso lo que importa", remarcó Marta.

Bajo este marco y tras ser mencionado en sus historias, el comodorense Osky Vlk decidió borrar el video de sus redes sociales y pidió disculpas públicamente. "Tiene razón. Me la mandé, metí la pata. Primero porque no fui suficientemente claro, ya que el tema del césped no tiene que ver con la familia. Sino que el mantenimiento es responsabilidad del Cementerio Parque" (donde yacen los restos de Fort).

Además, indicó: "independientemente de la figura pública que sea Ricardo, imaginate que vayan a grabar la tumba de tu viejo. No te gustaría, tenés derecho a verte sensibilizado por eso. Cuando uno se equivoca, tiene que pedir disculpas. Y lo hago a quienes se pudieron ver afectados por el video", señaló Osky.

Quien luego de estos mensajes, aclaró que se comunicó vía Instagram con Marta Fort, le explicó la situación por privado y ella recibió sus disculpas.