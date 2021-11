Un hombre que vive Trelew y su pareja se encuentran varados hace casi dos años en Chile. Su hija pide ayuda porque sufrió un principio de ACV y requiere atención médica.

Milena Rodriguez relató que su papá y su pareja salieron de Chubut en febrero del 2020 para disfrutar de unas vacaciones en Chile, pero los sorprendió la pandemia de coronavirus, y debido a las restricciones impuestas por el país vecino aún no pueden regresar a su casa.

“Se fueron sin pensar que esto iba a suceder en Argentina o Chile, como que se veía muy lejos. Sin pensar que íbamos a entrar en cuarentena y en pandemia. Iban por dos o tres semanas”, contó la mujer. Y señaló que cuando quisieron volver no los dejaron, les dijeron que debían quedarse por dos meses y luego se “fue extendiendo”.

Rescataron a un perro empetrolado en Km.8 y piden ayuda para salvarlo

Si bien en su momento se habilitó el regreso de personas por avión o por colectivos, su papá y su pareja viajaron con su auto que es su herramienta de trabajo y por ello, desistió de regresar sin su auto

Milena contó que su papá de 75 años tuvo “un pre ACV “que le afectó el habla. “Nos comunicamos por video llamada y no hablaba, no se le entiende y donde se pone nervioso es peor", lamentó. Y relató que su papá vive en Trelew, tiene su trabajo, tiene su emprendimiento, tiene su casa y cobra su pensión”,

Tres años de la trágica muerte de cuatro amigos chubutenses: el único sobreviviente pidió "justicia por los pibes"

Asimismo, afirmó que necesita regresar porque los turnos médicos son par dentro de 7 meses y está pagando todo en forma particular. La familia no puede ayudarlo económicamente porque el cambio no los beneficia. “El tiene toda su vida acá en argentina más allá de que su nacionalidad sea chilena”, dijo, mientras indicó que la expectativa está en la apertura de los pasos fronterizos a partir del 1 de diciembre para que pueda regresar por el paso Osorno - Bariloche.