Un adolescente junta dinero para poder operarse en Comodoro

Tobías tiene 16 años y hace dos meses le detectaron cálculos múltiples en la vesícula.

Su familia realiza una rifa para juntar los fondos que le permitan afrontar el procedimiento quirúrgico de forma particular, ya que relata que en el hospital no pudieron realizarle la operación laparoscópica por no contar con los recursos, y debido a su edad no le realizan una operación convencional.

Según indica, su condición no le permite ingerir comida ni con continuar con su vida cotidiana.

Además, cuenta que estuvo ya tres veces internado sin que pudieran realizarle el procedimiento, y la última vez fue durante 13 días y lo derivaron a Rawson, donde se contagió de covid-19.

Por esto, para evitar mas idas y vueltas o complicaciones de salud, su familia realiza una rifa de 150 números con premios en efectivo.

Quien desee colaborar puede comunicarse al 2975407841(su mamá, Flavia)

CBU 0000003100056595167916