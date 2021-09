Un aterrador episodio tuvo lugar en los últimos días en Houston, Estados Unidos, luego de que un acosador se colara en la casa de una famosa instagramer y la asesinara.

La víctima, identificada como Jane Gagnier -quien en redes sociales se hacía llamar Miss Mercedes Morr- fue hallada sin vida en su departamento de la ciudad texana, donde también se encontró el cadaver de Kevin Alexander Accorto, de 34 años.

Al no haberse hallado armas en el domicilio, es un misterio para los investigadores cómo ocurrieron los hechos.

"No quiero dar a conocer lo que tenemos o no hemos recuperado. Les diré que no hubo ningún tiroteo involucrado. No se recuperaron armas", dijo el teniente Lowell Neinast, portavoz de la Policía.

Y agregó: "En estos departamentos se puede ingresar de tres maneras diferentes: por el garaje, por la puerta trasera, por la puerta principal. Por lo que hace que sea difícil de entender".

Las autoridades no dieron detalles de la investigación, pero dejaron trascender que la víctima y el sospechoso no se conocían personalmente, y los familiares de la mujer creen que este último venía acosándola.

Miss Mercedes Morr tenía más de 2,7 millones de seguidores en Instagrma, donde solía compartir imágenes de sus sesiones de fotos y su contacto con celebridades como Cardi B y Tory Lanez.