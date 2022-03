Ucranianos le dieron comida a un soldado ruso que se rindió y habló por videollamada con su mamá llorando

Ante tanto conflicto, aparecen grandes gestos de solidaridad. Se viralizaron imágenes conmovedoras de un encuentro entre un soldado ruso y pobladores de Ucrani que le brindaron comida y contención al hombre rendido y capturado. Lograron comunicarse con su madre para decirle que estaba bien.

El video de la guerra Rusia-Ucrania, no verificado, muestra al soldado después de que aparentemente se haya rendido, rodeado de varias personas y coches. Está abrigado, bebiendo té y comiendo un pastel mientras una mujer sostiene un celular en una aparente videollamada con su madre.

"Compara la compasión aquí con la brutalidad de Putin", dijo el corresponsal de BuzzFeed Christopher Miller, que compartió el clip viral en Twitter. El video circuló en la aplicación de mensajería Telegram, dijo Miller.

Se escucha a un hombre fuera de cámara decir en ucraniano que los soldados "no saben por qué están aquí", según una traducción del US Sun.

"Estos son jóvenes, no es su culpa", se oye decir al hombre en ucraniano, según la traducción. El soldado llora mientras, al parecer, se enfrenta a su madre en la videollamada. No dice nada, sino que lucha por mantener la compostura mientras come y bebe, y termina mandando un beso a su madre.

El video se viralizó en medio de informes de que los soldados rusos están saboteando sus propios vehículos y rindiéndose. Los videos son interceptados por una empresa de inteligencia británica y supuestamente captaron a algunas tropas rusas llorando y quejándose de la falta de suministros.

"La forma en que se traga el té y la comida parece que no comió en días", dijo un usuario de Twitter sobre el desgarrador video.

"Nos mandan a morir"

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó en los últimos días varias fotos y videos de otros soldados rusos capturados en sus fronteras. Con esas imágenes quiere señalar que, aparentemente, muchos de ellos no sabían qué iban a hacer realmente cuando llegaron a tierras ucranianas.

Entre esas publicaciones, difundió un video en el que un joven soldado llama a su familia para explicarles su situación y pedir que soliciten un intercambio por algún detenido ucraniano en manos de tropas rusas. El video de la llamada del joven, de más de dos minutos, está acompañado de un texto en el que se describen las supuestas condiciones de los militares de Putin durante la invasión.

"El ocupante ruso capturado habla de atrocidades en su ejército: los oficiales matan a sus soldados heridos, dejan a los muertos en el campo de batalla, no notifican a los familiares", comienza el texto.

"Fuimos enviados a nuestra muerte. ¡Ellos mismos matan a los heridos!", cierra el mensaje.

En otra publicación, el Ministerio de Defensa difundió un llamado en el que pide a las madres de militares rusos hechos prisioneros que se pongan en contacto con ellos para recoger a sus hijos en Kiev.

"Se tomó la decisión de entregar las tropas rusas capturadas a sus madres si vienen a recogerlas a Ucrania, a Kiev", escribieron en Facebook. En la misma publicación se indicaban unos números de teléfono y correo electrónico al que se podían dirigir las madres de los militares prisioneros para poder llevarlos a casa.