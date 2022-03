Tuvo un ACV, no puede vacunarse y no la dejan entrar a la universidad por no tener pase sanitario

En el año 2017 Natalia Cabeza sufrió un aneurisma hemorrágico que le dejó graves consecuencias. Sin embargo, en 2018 empezó a estudiar enfermería y este año se anotó para seguir con medicina, pero por no tener el pase sanitario no le permiten el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.

La mujer no tiene el esquema de vacunación completo porque sus médicos le recomiendan no darse ninguna otra vacuna contra el covid.

“El año pasado sufrí un ACV isquémico transitorio después de darme la primera dosis de Astrazenaca. Con mis antecedentes, los médicos decidieron que no me siguiera vacunando. Toda la documentación la presenté a las autoridades académicas”, contó.

Natalia comenzó la carrera de enfermería un año después de que sufriera el aneurisma y sólo le faltan dos materias para recibirse. Sin embargo, desde la Facultad siguen firmes con la idea de solo permitir entrar los alumnos que presenten el pase sanitario.

La única respuesta que le brindaron fue la de presentar un PCR semanal. “Es una locura lo que me pidieron porque no puedo pagarlo. Yo no soy antivacuna, no pude completar el esquema por recomendación médica”, explicó a TN.

Y remarcó: “Las autoridades no están tendiendo en cuenta que tuve una grave enfermedad. Este año tenía pensado estudiar medicina, pero desistí porque no me dejan ingresar”.