Ante los problemas económicos en su casa, la familia de Pablo decidió acortar gastos y esto derivó en el fin de las clases del fútbol para el joven de 14 años que integraba la séptima división formativa del club Everton de La Plata. Con un triste mensaje, redactó una carta a sus compañeros que se volvió viral.

“Quería despedirme de todos, no queríamos esto ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede no se puede, no tengo la suerte que tienen ustedes, mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque todos saben que el fútbol es lo que más amo ya no se puede porque es muy caro”, expresó.

Y manifestó que “Por ahí algún día cuando sea grande y trabaje vuelva y los vuelva a ver, igual si quieren agenden mi número así cuando se acuerden de mí nos juntamos, son un grupo re lindo, desde que empecé nunca hicieron diferencias conmigo”.

Rápidamente el mensaje fue compartido por uno de sus compañeros que se conmovió con la situación, y el mensaje se viralizó.

“Gracias chicos, suerte, como nos decía el profe Julio tenemos que jugar, aprender, pero sobre todo ser compañeros y divertirnos, los voy a extrañar una banda, gracias de verdad. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre”, concluyó.

En tan solo unas horas, el mensaje se volvió viral en las redes sociales y superó los 60 mil “me gusta” y tuvo casi 3 mil retuits. Y allí sus compañeros decidieron iniciar una colecta para que Pablo pueda seguir, y se lo comunicaron a su madre.

Sin embargo, al enterarse la institución, desde la dirigencia de Everton de La Plata se pusieron en contacto con el papá y recibió una beca para poder seguir jugando en el club.