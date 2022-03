En Trelew desde este martes ya no es obligatorio utilizar barbijo, excepto en aquellas instituciones que públicas y privadas dispongan lo contrario. El coordinador de Inspecciones, Héctor López, confirmó a ADNSUR que el uso del barbijo "es recomendable pero no obligatorio" en Trelew.

De esta manera, los vecinos no estarán obligados a utilizar barbijos en los comercios, restaurantes, pubs y otros espacios cerrados, como venía rigiendo hasta ahora. No obstante, esto no implica que los comerciantes no puedan obligar a los clientes a colocarse el tapabocas como condición para ser admitidos.

Desde hace un tiempo cada vez más vecinos caminan por las calles y los espacios abiertos sin barbijo, pero tenían las obligación de colocárselo cuando ingresaban a los espacios cerrados.

López dejó en claro que la Municipalidad "recomienda el uso de tapabocas" como medida preventiva, pero no recaerá ninguna sanción a nivel local sobre quien no lo utilice.

Se esperan definiciones del ministro de Salud, Fabián Puratich, sobre el alcance de esta medida tomando en cuenta que podría replicarse en todas las localidades de la provincia. De hecho, desde la Municipalidad dijeron que siguen los lineamientos nacionales y provinciales en materia de prevención del Covid.