Pese a que durante el comienzo de la pandemia de coronavirus se insistió con la necesidad de limpiar y desinfectar los diferentes productos y superficies con las que las personas estaban en contacto para evitar contagios, estudios recientes afirman que no es necesaria la higienización de las mismas para prevenir el COVID.

La noticia fue dada a conocer en las últimas horas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que asegura que “la transmisión a través de superficies contaminadas no fue probada de manera concluyente por los estudios disponibles”.

En ese sentido, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) remarca que “no se ha documentado la transmisión de coronavirus a personas por el contacto con superficies contaminadas con el virus”. Pero advierte: “La evidencia actual parece indicar que el SARS-CoV-2 puede permanecer durante horas o días sobre superficies” y, por eso, recomienda desinfectar las superficies como una “medida para prevenir el COVID-19”.

Por otro lado Miriam Bruno, jefa de infectología del hospital Durand de Capital Federal, se refirió al tema al subrayar que "es una cosa intermedia. Lo más importante es usar tapaboca y limpiarse las manos. Si bien no se descarta del todo que las superficies no transmitan el virus, hoy sabemos que el contagio por medio de contacto con superficie es más remoto".

"Es importante que la gente sepa que el riesgo de contagiar está. Porque si decimos que no contagian, la gente se descuida mucho. Sin embargo, hay que aceptar que no es lo que creíamos a comienzos del año pasado, cuando había un exagerado cuidado con las superficies. Hoy sabemos que no hace falta desinfectar todo como se hacía antes. No hace falta quitarse los zapatos para entrar a casa, o bañarse cada vez salimos o desinfectar la ropa, los zapatos o las frutas y verduras", remarcó la infectóloga.

Por último, otro de los especialistas en dar detalles al respecto fue el biólogo Emanuel Goldman, profesor de la Universidad de Rutgers (New Jersey, Estados Unidos), quien explicó que existe "poca evidencia de que los objetos y las superficies sean vías de transmisión".

"Poco o nada. Sólo dos o tres posibles casos en la literatura científica, pero ni siquiera estos están probados", cerró tras ser consultado por una posible transmisión del virus a través de una superficie infectada.