Luego de la polémica por el escrache en vivo frente a la casa de Patricia Bullrich que repercutió en el despido del periodista Tomás Méndez del canal C5N, varios dirigentes políticos y referentes mediáticos del oficialismo se solidarizaron con el trabajador de prensa en redes sociales.

El líder piquetero Luís D'elía fue uno de los primeros en expresar su apoyo a Méndez, quien fue despedido luego de que en su programa se realizara un móvil fuera de la casa de la presidenta del PRO donde se reclutó a varias personas para hacerle "preguntas" a la dirigente.

"Una madrugada producto de una causa trucha me fueron a buscar a mi casa y por orden de Pato Bullrich me escracharon mal todos los medios de la Argentina. Toda mi solidaridad con Tomás Méndez. La pauta de Horacio Rodíguez Larreta genera estás cosas", expresó D'elía en su cuenta de Twitter, en un mensaje al que se le unió Juan Grabois, de la CTEP.

"No me sorprende la censura a Tomás Méndez en C5N; los que no nos subordinamos a determinados poderes ni rendimos pleitesía a ciertos empresarios, nos pasan estas cosas. Fuerza Tomás; toda mi solidaridad", expresó el dirigente social en un tuit que obtuvo respuestas convocando a una movilización a las puertas del canal para pedir la reincorporación del periodista cordobés.

En el mismo sentido se manifestó el periodista y duelo de El Destape Roberto Navarro, ex trabajador de C5N, quien también fuera despedido en 2017. “A mí lo que me salió es la empatía, que ese trabajador tiene que volver a tener trabajo. Me pareció un despido intempestivo. Méndez es alguien que defendió al país y a C5N durante mucho tiempo”, dijo durante la editorial de su programa radial Navarro2023.

Y agregó: “Hubo un error de Tomas [Méndez], pero que de ahí a que se lo saquen de encima en cinco minutos hay una gran distancia. Los periodistas que nos jugamos y tuvimos mayor exposición fuimos despedidos”

Por su parte, Victor Hugo Morales, actual trabajador de la señal propiedad del Grupo Indalo, expresó: “Los malos organizan escraches y no les pasa nada. Si lo hacemos nosotros tenemos que explicar todo”

Cabe destacar que tras el escrache y el escándalo generado en redes sociales las autoridades del canal emitieron un comunicado con las firmas del Director de contenidos, Carlos Infante, y el Gerente de noticias, Nicolás Bocache, donde se da la noticia acerca del despido de Méndez y se piden “sinceras disculpas a Patricia Bullrich y a la audiencia del canal”.