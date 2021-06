Laura Novoa, la actriz argentina salió a dar su testimonio tras la polémica que se generó el pasado domingo con el homenaje que encabezó el Presidente de la Nación Alberto Fernández a los fallecidos por la pandemia de coronavirus, acto del cual formó parte.

Novoa fue quien ofició de presentadora en el evento que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK),y salió a desmentir haber cobrado medio millón de pesos, tal como había circulado en las redes.

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además al ser un trabajo actoral, el pago lo depositan en la Asociación Argentina de Actores ... Sé que es poco, pero fue un honor que piensen en mí y que sea este mi primer paso como posible conductora ”, aseguró la artista a través de un mensaje por WhatsApp que leyó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

"Agradezco el espacio que me están ofreciendo para aclarar que es falso que yo haya cobrado ese dinero que figuraba en las redes", agregó.

Laura Novoa lamentó verse en la situación de "aclarar que la cifra que están diciendo que cobró por el acto es absurda y totalmente alejada de la realidad". A su vez informó que el pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo.

"Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes ”, expresó a su vez en las redes" manifestó la actriz.

"Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las víctimas fallecidas por covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", añadió.

Por su parte, Patricia Sosa, quien cantó el tema “Nos veremos otra vez”, manifestó: "Fui a cantarle a los muertos, no a los políticos. Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata. Fue muy austero todo esto, incluso me avisaron que no iba a haber nada para tomar, ni comer. Llevamos nosotros el termo, el mate y los saquitos de té. Yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos, para que las almas asciendan. Que no se la agarren con quién no se la tienen que agarrar. Hay odiadores seriales y es más fácil pegarles a los artistas, porque somos más vulnerables", remarcó.