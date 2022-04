La semana pasada los anestesistas del Hospital Regional presentaron su renuncia masiva, en el marco de un reclamo económico por un adicional. Ayer lunes, el director del Hospital, Eduardo Wassermann, los denunció penalmente luego de que no se presentarán en el horario pautado a las cirugías programadas.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, contó a ADNSUR que tras la denuncia en la comisaría primera de Policía de Comodoro “ se reiniciaron las cirugías” que estaban previstas y manifestó que “no es algo que tiene que pasar” porque no hay ningún conflicto declarado. “Nosotros pedimos que vayan a trabajar en el horario que corresponde”, agregó.

A continuación , explicó que el item que reclaman está fijado en “640 mil pesos mensuales y que es un adicional aparte del sueldo”.

“El conflicto era el económico, pero me parece una inmoralidad, pedir más dinero, porque creo que en la provincia son los que más sueldo tienen”

Puratich explicó que hay 7 anestesistas deben cubrir 6 horas diarias y luego de ese horario, cubren las guardias, que son pasivas, es decir están en su casa y se los llama ante la necesidad. “Nada justifica la ausencia de todos los anestesistas pero si hay 7 uno tiene que llegar para desarrollar la cirugía”, recordó.

El funcionario confirmó que habrá una reunión con la Asociación de Anestesistas de Chubut el miércoles , con el fin de “destrabar esta situación por el bien de la sociedad, que no merece que pasen estas cosas”. No obstante, aclaró: “Yo no me voy a dejar extorsionar y voy a hacer todo lo posible para que el servicio funcione y se dé lo mejor para la sociedad, que lo necesita”, dijo.

MÁS ANESTESISTAS

El titular de la cartera de salud de la provincia recordó que la necesidad de contar con más profesionales es un reclamo que se ha presentado. “Nosotros quisimos formar anestesiólogos en la provincia pero no los dejaban entrar a los quirófanos, por eso se fueron, es una decisión que toma la cantidad de recursos humanos que ya están, no podemos compensar los recursos humanos que tenemos”, dijo.

“Plantemos en el COFESA que se haga una ley nacional, donde se permitan ingresar los anestesiólogos para los próximos 5 años, y que las prácticas se realicen en hospitales de mucho nivel y vuelvan a trabajar a Chubut", contó.

Y recordó que en Comodoro “es el servicio que más anestesiólogos tienen en la provincia. Pero esto se da porque los mismos servicios no quieren formar más anestesiólogos, es un bien preciado”, reconoció.