El escándalo en los premios Oscar por el golpe que el actor Will Smith le propinó al humorista Chris Rock tras hacer un chiste sobre la calvicie de su esposa puso en boca del mundo la alopecia, un problema médico muy frecuente que consiste básicamente en la pérdida de densidad capilar.

En ese contexto, la popular psicóloga Ángeles Amat, quien reside en Rada Tilly decidió contar en redes sociales que padece esta afección, siendo ese el motivo por el cual siempre usa pañuelos en la cabeza.

Lo hizo en su cuenta de Instagram, donde afirmó que con "lo que paso con Will Smith y Jada Pinkett Smith, más allá que no justifico la violencia, entiendo el dolor".

"Lo vi como una oportunidad para dar a conocer la razón por la que hace muchos años uso pañuelos. Algo que empezó como algo que tenia que ocultar y use peluca como un disfraz, con los PAÑUELOS se transformó en un Estilo", dijo en el texto que acompaña al video donde hace la revelación.

"Aprovecho lo que pasó en los Oscar con la piña de Will Smith, que visibilizó la alopecia que tiene su esposa, para contar que a mi me pasa lo mismo", comenzó su mensaje a través de la red social.

Y agregó: "Digo esto porque muchas veces nuestra condición ahce que muchas personas piensen que tenemos cáncer, dondo es efecto de un tratamiento, y por suerte no lo es".

En ese sentido, destacó que está "en redes, hace muchos años uso pañuelos, y está bueno esto para aclararlo, y sobre todo para que no me miren con un dolor que no siento".

"Más allá de que ha sido difícil vivir con esto en determinados momentos de la vida soy una eterna agradecida de la vida, porque no sería la psicóloga y persona que soy si no lo hubiera vivido", concluyó la psicóloga que participa asíduamente del podcast de ADNSUR La vida de hoy.