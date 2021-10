Tras la polémica, L-Gante aclaró cómo se dio su reunión con Alberto Fernández: “A mí no me invitaron”

Luego de la polémica desatada por el encuentro que Alberto Fernández y L-Gante mantuvieron en la Quinta de Olivos el pasado domingo, el cantante publicó hoy una carta abierta en su Facebook explicando cómo se originó la reunión.

“Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras...”, comenzó su relato Elián Valenzuela, en respuesta a las versiones sobre cómo se organizó su visita a la residencia presidencial.

“Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, continuó.

Y sumó: “Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche”.

En ese contexto, explicó que no fue invitado, sino que "a mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue”.

En otra historia, además, L-Gante compartió una foto junto a Alberto Fernández bajo la leyenda "no es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420″.