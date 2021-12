Tras el respaldo de Alberto Fernández a la minería, Cerruti afirmó que "el Gobierno no avala ningún tipo de represión"

Tras los enfrentamientos e incidentes que se registraron en la noche del miércoles y madrugada del jueves en Chubut, ante la aprobación del proyecto de zonificación minera en la provincia, el Gobierno Nacional dio a conocer su postura acerca de los hechos.

El jefe de la Policía, Víctor Acosta, señaló que hubo siete detenidos y 30 efectivos resultaron heridos durante las movilizaciones de grupo antimineros en la Legislatura y alrededores. Entre ellos, "un suboficial de Infantería con pérdida de conocimiento y comprometido el ojo". Desde el Hospital de Rawson confirmaron a ADNSUR que atendieron a unas 10 personas con lesiones de carácter leves.

"El Gobierno nacional no avala ningún tipo de represión", dijo al respecto este jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, al ser consultada sobre los incidentes que se produjeron luego de que la Legislatura local aprobara un proyecto que habilita la explotación minera en Chubut.

En la rueda de prensa en Casa de Gobierno, Cerruti añadió que el Gobierno tampoco avala "ningún tipo de persecución política a nadie por las ideas que tenga".

Y precisó: "Voy a consultar con la secretaria de Minería (Fernanda Avila) que asumió ayer, porque no conozco la postura de ella sobre ese tema", precisó además la portavoz.

A comienzos del 2021, el presidente Alberto Fernández expresó: "Quiero que digan que me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”. Fue durante una charla de una hora y media mantenida con el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, el vicegobernador Ricardo Sastre y el diputado peronista Carlos Eliceche.

Luego del encuentro, tal como publicó ADNSUR en su momento, fue el mismo Fernández el que decidió que se difundiera la foto junto a un comunicado de prensa en el que expresó el “fuerte respaldo” al proyecto 128/20 de zonificación de la meseta para habilitar el desarrollo de la minería.

