Las diputadas nacionales Gabriela Cerrutti y Mónica Macha pedirán la exclusión de la Cámara baja de sus pares, Fernando Iglesias y Waldo Wolff por los ataques y las expresiones misóginas hacia a la actriz Florencia Peña tras conocerse su reunión sobre la situación de los actores en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández.

La solicitud de acción disciplinaria está lista desde el 9 de julio, según el fragmento que publicó una de las legisladoras del Frente de Todos en su cuenta de Twitter. Pero luego de que Iglesias afirmara que la visita de Peña a la quinta presidencial se trataba de un "escándalo sexual", Cerrutti afirmó que sumará sus expresiones y las presentará ante las autoridades del cuerpo legislativo.

"Nos parece que el feminismo han avanzado más en la calle que en la política y los medios. Tenemos que terminar con darle la posibilidad a estos personajes de que dejen de pasar como provocadores cuando en realidad son violentos y misóginos", aseguró en diálogo con La Mañana en AM750.

El pedido considera que las manifestaciones públicas de Iglesias instan a la violencia y al odio, promoviendo la violencia orientada a mandatarios y mandatarias” y “agraviando a periodistas”. Además, se lo acusa de hacer “apología del delito, dañando la moral y el nombre de representantes” públicos.

La Constitución Nacional en su artículo 66, desde donde las diputadas argumentan la exclusión, dice que "cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos".

Peña consideró que "hay una doble vara" ya que "frente a los hombres que fueron a Olivos nadie dijo nada". "Esta operación no se la hicieron a ellos, no hubo este cruento ataque”, denunció este lunes, y anticipó que prevé iniciar acciones legales en su contra. “No molesto a la Justicia con boludeces, pero lo que hizo el diputado Iglesias sí merece que piense lo que voy a hacer”, adelantó.

María Eugenia Vidal respaldó a Fernando Iglesias

Consultada por los dichos de los diputados de Juntos por el Cambio, la precandidata a diputada por CABA de ese espacio María Eugenia Vidal justificó a sus compañeros cuando aseguró que "el machismo está en todas partes" y que es un "proceso" en el que "todos los varones tienen que aprender".

"Lo vamos a hablar con Fernando, somos parte de la misma lista", indicó en diálogo con A24 y continuó: "El machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular, está en toda la sociedad. Decir que una persona es machista o el resto de la sociedad no... yo lo viví en carne propia. Fuera y dentro de la política. Lamentablemente no voy a ser la última mujer a la que le pase"

Fuente: AM750