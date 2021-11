Luego de que Andrew Forrest, presidente de Fortescue Future Industries (FFI), anunciara que su empresa invertirá 8.400 millones de dólares en hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, Agustín Pichot, ex Puma y nexo entre la compañía y el gobierno argentino, mostró su preocupación por la posibilidad de que el conflicto mapuche tenga un efecto negativo en el proyecto.

"No sé si es temor, tengo mucha prudencia. No me gustaría que pase nada que perjudique el proyecto", dijo el empresario al ser consultado sobre el tema durante una entrevista en Infobae.

Y sumó: "Esto no tiene nada que ver con los mapuches. No entra en un conflicto, por lo menos de lo que yo entiendo, con los mapuches. Y no queremos tener ningún problema con nadie. Ni con los mapuches, ni con la gente de Río Negro".

Sin embargo, remarcó que no le dieron "seguridad" de que no ocurriría ningún inconveniente.

En cuanto a la posibilidad de que existan otras problemáticas alrededor del proyecto, Pichot aseguró que "preocupaciones tengo mil, soy argentino".

"¿Hay un riesgo que pase? Sí. Quiero creer en la parte que lo vamos a lograr. Si no, no hubiese empezado. Si yo creo que no va a haber problemas, es lo mismo que diga que el 14 de noviembre, no sé, vuela la vaca por el aire. Yo no sé lo que va a pasar", completó.

Por último, el ex capitán del equipo argentino de rugby aseguró que la idea de la compañía es "estar produciendo sí o sí para fines del 2024 principios del 2025".

Cabe destacar que en base al anuncio oficial, la capacidad de producción será de 2,2 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde, equivalente al 10 por ciento de la energía eléctrica consumida por Alemania.