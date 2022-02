La pandemia golpeó fuertemente a la actividad de los transportes escolares con la suspensión de clases durante el 2020 , y con el regreso a la presencialidad progresivamente durante el 2021. Por lo que prácticamente la actividad fue nula para este sector del transporte.

“Estos dos últimos años fueron durísimos. Tanto emocionalmente como económicamente”, reconoció Silvina Gómez, referente de Chubut de los Escolares Argentinos Unidos de Comodoro Rivadavia, en diálogo con ADNSUR.

Es que si bien reconoce que uno se “acostumbra” después de un tiempo a vivir con un poquito menos, “fue muy difícil por nuestro trabajo porque somos gente grande que ha hecho esto por mucho tiempo. Y la verdad que encontrarnos de un día al otro sin trabajo y los nenes fue muy duro”.

Silvina recuerda que sin dudas fue un golpe ya no tener a sus pequeños y que incluso, ”me encontraba con los nenes y me ponía a llorar. No solo pasó por el tema económico sino que nos cortaron todo de un día para el otro”, lamentó.

Estos dos años no fueron fáciles porque muchos de quienes viven del servicio de transporte escolar debieron reinventarse, y buscar una nueva salida laboral para generarse un ingreso.

Ya a casi dos años de la pandemia que paralizó el mundo, Silvina espera este 2022 que la actividad vuelva a normalizarse. “Cuando yo descubrí esto me enamoré y no lo deje por nada. Pero bueno, es una realidad que dejó de ser un modo de vida, no puedo vivir del transporte escolar porque no tengo la capacidad cubierta. Tengo que hacer algo paralelo para solventar".