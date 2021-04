Paula Ardenghi, creó un hotel para perros en Trevelin para que las personas puedan dejar a sus mascotas con la mejor atención. "Estaba trabajando en el Inca, vivía en Gobernador Costa, pero por motivos personales decidí renunciar a ese trabajo. Paralelamente construí mi casa en Trevelin, en ese lapso se fue gestando la idea de armar algo así, dijo.

"A mi siempre me gustó el tema del cuidado de los perros, el comportamiento y demás, tuve una conexión con el tema", explicó la emprendendora.

"Akela, Hotel Canino", funciona desde el año 2017 en la localidad de Trevelin. El lugar cuenta con una vista a la cordillera, un jardín muy espacioso adelante de la casa, donde reside Paula con su pareja, los dos veterinarios.

Su casa, fue transformada en un hotel para perros. Estos últimos cuentan con 8 habitaciones privadas, calefacción, música, colchones. También hay otro jardín, que es más chicos pero los perros pasan una parte del tiempo.

LA RUTINA DE LOS CANES EN EL HOTEL

"Todo es depende la época de año, por lo general tenemos un horario de trabajo, establecemos una rutina. Nos levantamos , los sacamos entre las 8 y 9 de la mañana", manifestó a Red 43

"Aquellas personas que quieren acceder al servicio y no quieren dejar al perro solo en casa o al cuidado de otra persona. Lo que hacemos es hacer una entrevista y generar una adaptación para ver si se acomoda bien en el lugar".

CON QUÉ CUENTA EL LUGAR

Los perros tienen bolsas de comida, juguetes, mantas, para llevar a cabo su rutina diario. "Cubrimos sus necesidades básicas y emocionales, sociales y cognitivas".El lema sería "estímulo y calma".

Paula manifestó que le interesa y atrae la parte del comportamiento y del cuidado de los perros. De a poco se fue armando, pero a la vez aclaró que los perros deben tener una rutina.

"El lugar es silencioso, están muy cómodos", dijo.

EL SERVICIO

El alojamiento con horarios de check out, y check in, para no más de diez perros. También hay estadías por un día, traslados si te ubicas en otra parte, baños y estadías recreativas.

"Funciona muy bien, estamos contentos. Es de lunes a lunes y corrido, el formato es pensado para el bienestar de los perros", expresó.

"Nos ayuda a nosotros estar bien, el espacio, cuidar las plantas, que estén cómodos, tener una dinámica de trabajo. Durante el día hay muchos perros y a veces ni te das cuenta que están, porque están a gusto"