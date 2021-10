Este miércoles, trabajadores del Hospital Alvear iniciaron un paro con movilización hasta las puertas del Hospital Regional, donde exigieron por sus sueldos.

Cinthia González, una de las referentes del área de limpieza y mantenimiento, afirmó: "El reclamo es por la falta de pago de parte de la cooperativa del Hospital Alvear. Pertenecemos a ese establecimiento".

En este marco, sostuvo: "Necesitamos cobrar nuestros haberes. Cobramos 30 mil pesos de sueldo, sabemos que no alcanza ni la mitad de canasta básica".

Sin embargo, indicó que en medio del reclamo, "estamos recibiendo amenazas, de que si no nos gusta el trabajo por el tema de los pagos nos van a despedir. Por eso reclamamos por nuestros sueldos y derechos", aseveró.

A su vez, agregó que "dicen que por ser monotributistas no tenemos derecho a tener una familia, ni a enfermarnos ni a tener una vida. Solo nos quieren negrear, con el sueldo no nos alcanza nada. Algunos temen ser despedidos si reclaman, por eso no vienen".

En esta manifestación piden un aumento salarial, "ya que hace mucho no lo dan. Asimismo estamos pidiendo el paso a planta, muchos tenemos más de tres años trabajando, es lo que corresponde. No tenemos ART, tenemos un seguro provisorio, por eso es bastante complejo el tema en el hospital Regional", subrayó Barrionuevo.

"Desde ayer estamos con retención de servicios, cubriendo con guardias mínimas. Pero hoy decidimos comenzar un paro con presencialidad en nuestro trabajo pero sin trabajar", sentenció.