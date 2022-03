Este lunes, trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) realizan una medida de fuerza afuera de la administración de YPF de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia.

Cristian Gordillo, delegado de los trabajadores, manifestó a ADNSUR: "Habían quedado 18 compañeros sin cobrar. La empresa se desligó de los sueldos. Habían quedado en un acuerdo entre el gremio, la secretaría y COMAR en que el abono de la quincena lo realizaba YPF a través de la subsecretaría, y ellos se encargaban de hacer la transferencia pero no sucedió".

En este marco, aseguró que "el viernes pasado YPF no hizo el depósito, por eso subsecretaría no pudo pagar y a esto se debe nuestra medida de fuerza. Hace casi seis meses que venimos con problemas con la empresa COMAR y esperemos que se cumpla la palabra ante estos trabajadores".

Gordillo agregó que "en total se adeuda una quincena y está terminando la segunda quincena del mes de marzo. Nos manifestaremos pacíficamente en la administración de YPF y esperaremos una respuesta. Hasta el momento nadie se comunicó con nosotros".