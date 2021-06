Trabajadores de la salud de Chubut piden un "aumento salarial de emergencia"

Los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Salud Pública realizaron este miércoles por la mañana, una movilización hacia el Ministerio de Salud en Rawson, en reclamo por retrasos salariales y aumentos.

Ramón Vázquez, dirigente del Sisap y representante del Hospital Regional de Comodoro, se hizo presente en Rawson y explicó a ADNSUR la situación actual de los nosocomios en Chubut. "Es como en todos los hospitales de la provincia, con mucho malestar de los compañeros de Salud. No estamos de acuerdo con que se hayan firmado los ofrecimientos con los restantes gremios", dijo sobre el acuerdo que fue rubricado por ATE, ATSA, UPCN Y SOYEAP, por fuera del marco de conciliación obligatoria.

Además, aclaró que "no fue suficiente" lo que se ha acordado con los demás gremios, porque no cubre nuestras expectativas. "Hay una cierta cantidad de dinero por una cláusula gatillo que se le debe a los trabajadores de Salud desde 2019 y equivale a tres sueldos promedios de cada uno. Más allá de eso, no hubo aumentos acordados, no hubo paritarias".

Por este motivo, Vázquez afirmó que los trabajadores quieren que "se proponga un aumento de emergencia" debido al contexto actual que se está viviendo.

En este contexto, señaló: "estamos representados por la mayor fuerza de afiliados al SISAP, queremos hacer referencia de un solo sindicato. Deben conocer el planteo de los trabajadores desde el lugar de trabajo". Y afirmó que "Hay compañeros que están trabajando obligadamente por la pandemia, pero están siendo desconsiderados como trabajadores esenciales".

Vázquez sostuvo finalmente, que la prioridad salarial y los aumentos para el SISAP "han quedado de lado, como todo reconocimiento genuino para los trabajadores de la salud". "Necesitamos paritarias y que nuestro salario se recupere debido a la inflación que hubo durante estos últimos dos años, donde no hubo acuerdo", destacó.