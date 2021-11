Desde el miércoles por la mañana un grupo de trabajadores pertenecientes a la Cooperativa del Hospital Alvear se encontraban realizando una medida de fuerza debido a que no habían cobrado sus salarios.

Asimismo, reclamaban conocer el estado legal en que se encuentra esa cooperativa, que agrupa personas que cumplen funciones como camilleros, mucama, en el sector lavadero, farmacia, cocina y laboratorio, todas esenciales para el funcionamiento del nosocomio.

"Hace mas de dos años que no sabemos nada de quienes conducen la cooperativa, los llamamos y no contestan, estamos a la deriva, nadie responde por nosotros, no tenemos seguro, no tenemos ART", había indicado más temprano Patricia Sotuyo, trabajadora de la Cooperativa en diálogo con ADNSUR.

Retención de servicio en el Hospital Alvear: reclaman el pago de sueldos

Finalmente, en la tarde del jueves levantaron la retención de servicios luego de una promesa de pago de haberes.

"A partir de mañana cobramos", señaló Sotuyo a ADNSUR, al tiempo que aclaró que recién el martes -tras la reunión con algunos ediles- "vamos a decidir que continuamos haciendo... por ahora se levanta la medida hasta el martes"