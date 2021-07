Este jueves, Matias Silva, integrante del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro, en diálogo con Periodismo de 10 por la CNN Radio Comodoro, describió la situación actual de los trabajadores de Garbarino y Compumundo, que al día de hoy no han recibido el pago de la deuda salarial que mantiene con ellos la empresa.

"Hasta el dia de la fecha no hay respuestas para el sector de Garbarino. Hay mas de 30 familias que son afectadas en esta región. Se le debe abril, mayo, medio aguinaldo y junio. Se les deposito una parte de esos sueldos'', manifestó Silva.

En relación a las novedades que han trascendido sobre posibles pagos, el integrante del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro, explicó que hay una deuda del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo una retención indebida de impuestos relacionado a ingresos brutos, lo que habría impedido el pago de los trabajadores, pero que de solucionarse, sería una posibilidad próxima de saldar la deuda.

De acuerdo a la situación de los trabajadores, tienen "empleados suspendidos. Hay algunos que prestan servicios pero no tienen salario".

"Un ejemplo es el de Lucaioli, que firmó los acuerdos y no los terminó de pagar. Eso terminó en una deuda que no puede pagar. Esta en un proceso judicial que no está resuelto y los trabajadores serian los últimos en recibir sus haberes adeudados", remarcó Matías Silva, en relación al último acuerdo con un importe de indemnización ofrecido por parte de la empresa, para la renuncia de los trabajadores, que luego dio marcha atrás por no contar con el dinero suficiente.

''Los dueños de Garbarino, pusieron muchas trabas y las negociaciones están avanzadas para que llegue ese famoso inversor para que vuelva a flote la firma. Hay muchas promesas, pero en concreto. no esta el dinero'', concluyó.