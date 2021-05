Trabajadores de ATE esperan en Rawson definiciones de la reunión con funcionarios

"De acá nos queremos ir con el sueldo de los trabajadores" manifestó en las ultimas horas del jueves el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga a ADNSUR, quien este viernes por la mañana habló desde el interior de la Casa de Gobierno en Rawson, donde pasó la noche junto a otros dirigentes de otras localidades. Mientras que trabajadores del gremio permanecen afuera del edificio.

Allí esperan poder concluir una reunión con los funcionarios provinciales, respecto de la firma de un acuerdo de pago de sueldos adeudados a los trabajadores estatales. "Tuvimos ayer una jornada extensa y también intensa, y los funcionarios a estas horas todavía no llegan. Nos quedamos porque luego de ingresar con la autorización de ellos a una reunión que terminó al mediodía, luego pasó un cuarto intermedio y nunca volvieron y se comunicaron con nosotros a las 8 de la noche", dijo Quiroga.

Y relató que cuando los funcionarios llegaron dieron una propuesta salarial que no fue aceptada en su totalidad "hubo otros cuartos intermedios para ponernos de acuerdos con otros secretarios, y una vez concluido un preacuerdo para con un sector de auxiliares de la educación cerca de las 10 de la noche se pasó a un cuarto intermedio para hoy", por lo que decidieron pasar la noche allí.

Estaba previsto que la reunión comience a las 11 de la mañana, mientras tanto los trabajadores nucleados en ATE se manifiestan en Rawson, afuera de Casa de Gobierno.

El dirigente confirmó que se acordó con un ATE el pago de una masa salarial adeudada a auxiliares del rango 3, a pagar a partir de este mes: el 20 de mayo la primer cuota y 20 de junio la segunda.

"Estamos pidiendo es una fecha concreta de la masa salarial que deben a otros sectores de otros rangos, eso está pendiente, también un adicional. Ayer tuvimos una jornada muy difícil porque recibimos mensajes con trabajadores estatales que nos indicaban que no les depositaron el sueldo", explicó Quiroga

Y afirmó que hay trabajadores que cobran 30 mil pesos y les han hecho el descuento casi total de su sueldo sin saber porque "tienen el sueldo congelado hace mas de 2 años", dijo a FM Cadena Tiempo.

Por último, recordó que hay "compañeros que quisieron hacer huelga de hambre" pero permanecen por el momento afuera de Casa de Gobierno, a la espera de tomar medidas en caso de ser necesario. "Nosotros pasamos la noche y no hemos comida pero no hemos decidido hacer una huelga de hambre". Y dijo que los funcionarios y empleados pueden ingresar ya que no hay ningún impedimento.