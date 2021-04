COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la Fundación FUSSO, el doctor Fernando Urbano presentó una denuncia penal en marzo pasado contra el diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, de 44 años, por haberse aplicado la vacuna contra el coronavirus cuando aún no comenzaba la campaña para los mayores de 70 años. “Este escándalo denota un abuso de autoridad y un desprecio por las necesidades de las mayorías".

El diputado Nacional por Juntos Por El Cambio Chubut, Ignacio Torres, aseguró - a través de un video publicado en sus redes sociales - que el diputado del frente de todos hizo gestiones para priorizarse él y conocidos para recibir la vacuna del coronavirus.

"Esta semana estuvimos recorriendo los hospitales del sur de nuestra provincia, de Comodoro Rivadavia, de Sarmiento y hoy recorriendo las instalaciones del Hospital de Esquel. Viendo como los trabajadores de la salud con creatividad, esfuerzo y vocación de servicio le ´ponen el cuerpo a esta pandemia", manifestó.

Y lamentó que "a algunos les molesta evidentemente que estemos mostrando la realidad que se vive en nuestra provincia y eligen la chicana en vez de reclamar porque esos trabajadores de la salud cobren en tiempo y forma, porque tengamos los insumos necesarios, y por cuidar también a los que nos cuidan", comenzó diciendo.

Asimismo, Torres sostuvo que "evidentemente Santiago Igon cuando habla de la política del hacer o las gestiones, habla de esas gestiones que realiza cuando ,por ejemplo, pide por su propia vacuna vip priorizándose él y sus amigos, a la gente que verdaderamente lo necesita".

"Esa es la política que no queremos y menos cuando se trata de la salud de todos los chubutenses”, afirmó al final del video el diputado de Juntos por el Cambio

"ME INSCRIBÍ EN LA PÁGINA OFICIAL"

El diputado nacional Santiago Igon en una nota con Periodismo de 10 por Radio CNN Comodoro aclaró por qué se vacuno. "Me habían ofrecido vacunarme cuando lo hicieron los distintos intendentes, algunos legisladores y hasta el propio vicegobernador. Yo decidí no hacerlo en ese momento y me inscribí en la página oficial, como cualquiera. Ese día me convocaron al hospital porque habían fallado algunos turnos y cuando esto pasa, para aprovechar las vacunas que ya están descongeladas, se llama a quienes siguen en la lista”.

“No, no existe un listado paralelo para diputados ni el poder político. Me dijeron que fallaron otras personas porque estaban con síntomas y entonces me llamaron y me vacuné, junto con otros vecinos comunes. No hay nada vip ni nada por el estilo. También pasó algo en Esquel, que se había inscripto muy poca gente, porque había pocos contagios hasta hace poco tiempo, a diferencia de lo que ocurrió en Comodoro”