Este lunes, Victoria Tolosa Paz visitó el programa de Alejandro Fantino "Intratables" por América donde habló, entre otros temas, de la astrología.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos es hija del astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz y por ese motivo se refirió al tema. "Él hace astrales a mucha gente y es muy increíble, porque a veces se sorprende de la política, a muchos amigos y dirigentes les gusta saber de astros", explicó.

En ese mismo marco, agregó: "no solo nosotros tenemos carta astral, los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer".

"¿Por qué es cáncer? Por el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816, hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ven cómo son... Es muy interesante", continuó en su relato.

"De ahí sale la crisis del 29' en Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis de 2001", sostuvo.

Su defensa de la astrología, criticada como una pseudo-ciencia ya que sus detractores afirman que se basa en opiniones y creencias y no en evidencias, levantó críticas de precandidatos opositores.

El primero en cruzarla fue el neurocientífico Facundo Manes, rival de Diego Santilli en las PASO de Juntos en Provincia. "Por mucho que quieran culpar a los astros, nuestros problemas son producto de las fórmulas y los mismos de siempre. Contra eso tenemos que rebelarnos este domingo", lanzó el radical.

Por su parte, Ricardo López Murphy lanzó: "Lo único que faltaba en esta campaña era @vtolosapaz diciendo que Argentina necesita astrología. No bajar impuestos, no generar empleo, no controlar la inflación, ASTROLOGÍA. Creen que somos idiotas. El mensaje en las urnas tiene que ser contundente", remarcó.