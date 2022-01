La cuarta temporada de "La Voz Argentina" sin dudas despertó la ilusión de miles de cantantes de todo el país, que sueñan con poder pisar el escenario ante el jurado conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y los Montaner. La convocatoria, como años anteriores, será a nivel nacional.

En Chubut, el casting se realizará en la ciudad de Comodoro Rivadavia el viernes 28 de enero, de 10 a 18 horas, en el Centro Cultural Comodoro Rivadavia.

La secretaria de Cultura de Comodoro, Liliana Peralta, adelantó que se espera el día de las audiciones que se presenten los talentos locales, pero también "de todo el sur argentino" durante la jornada que se extenderá durante 8 horas.

Dónde y cuándo será el casting para "La Voz Argentina" en Comodoro

Si bien se espera una importante convocatoria, en principio y por el momento, sería de un solo día en la ciudad petrolera.

Los interesados deberán acercarse directamente ya que no hay previa inscripción y en caso de quienes estén acompañados, la funcionaria aclaró que "los acompañantes no podrán acceder al Centro Cultural, no habrá público en las audiciones", dijo a LU4.

👉🏼 Requisitos para el casting de La Voz Argentina

✅ Cantar dos canciones a capella. Una tiene que ser si o si en español.

✅ Se puede llevar una guitarra en caso de necesitarlo.

✅ Sólo se pueden presentar mayores de 18 años. O de 17 años que cumplan 18 antes de Abril.

✅ El casting de La Voz es solo para solistas y dúos.

❌ No se pueden presentar bandas o conjuntos.

❌ Ningún otro instrumento -que no sea guitarra- está permitido.

❌ No se puede cantar un tema propio.

Protocolo Covid: solo con esquema de vacunación completo

✅ Debe contar con esquema de vacunación completo para ingresar. El comprobante será requerido al acceso.

✅ Presentarse con barbijo o tapaboca y utilizarlo en todo momento. El personal de producción indicará cuando podrá retirárselo.

✅ Mantener un distanciamiento mayor a 2 metros con otras personas.

✅ Utilizar los elementos de sanitización disponibles.

Si tienen síntomas compatibles con coronavirus NO deben presentarse al casting.

Para más información ingresando al sitio de convocatoria de Telefe en: casting La Voz