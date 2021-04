RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Laura Chaves, una vecina de Río Gallegos, vio cuando a un repartidor de Pedidos Ya se le cayó una importante cantidad de plata en la calle. La joven, sin dudarlo, comenzó una búsqueda a través de las redes sociales para encontrarlo y devolverle el dinero.

Ya pasaron cuatro días y todavía no hay noticias del repartidor, pese a que su publicación ya fue compartida más de 2 mil veces.

Laura aclaró que era una buena cantidad de dinero la que perdió el repartidor y que aún sigue en su poder. "Todavía sigo esperando que aparezca el dueño de la plata. Atte: La piba del fangote", volvió a publicar el sábado a la noche en su perfil de Facebook.

Su primera publicación fue compartida más de 2 mil veces, y el repartidor sigue sin aparecer. "Se comunicaron algunos chicos para decirme que compartieron la publicación en el grupo de PedidosYa que tiene ellos de Río Gallegos. Pero no apareció nadie", contó a La Opinión Austral. "Sigo compartiendo la publicación hasta que aparezca la persona", agregó.

Cuando difundió el hecho, Laura fue clara en que no va a entregarle el dinero a cualquier persona: "Necesito que esa persona me diga cuanta plata perdió y en que vehículo iba él, para darle la plata a la persona que realmente le corresponde. Al que le falte plata se va a dar cuenta porque no es un simple vuelto", señaló en su publicación original